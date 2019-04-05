В закон Азербайджана "О дорожном движении" были внесены изменения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на buta.media, такое решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению утверждены изображение, спецификация и образец водительских прав.

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