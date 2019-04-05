Азербайджан принял важное решение по водительским правам
5 апреля 2019 09:32 216
В закон Азербайджана "О дорожном движении" были внесены изменения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на buta.media, такое решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Согласно решению утверждены изображение, спецификация и образец водительских прав.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:40 70
В Баку пройдет экзамен TOEFL IBT
4 апреля 22:17 2 027
Как выглядел Баку в 1770-1772 годах? - ФОТО
07:58
3 otaqlı ev yanıb
-
4 Апр. 12:47 15 570
-
4 Апр. 11:30 14 457
-
4 Апр. 17:33 6 192
-
4 Апр. 15:47 5 130
-
4 Апр. 14:55 5 116