Появились новые факты о Севиндж Аббасовой, директоре школы №162, где ученица совершила суицид.

Как передает Day.Az со ссылкой на Buta.media, в адрес директора, которая назвала погибшую Элину Гаджиеву "ребенком из развратной семьи", и ранее поступали жалобы.

В феврале 2019 года местные СМИ сообщили о скандале между Севиндж Аббасовой и семьей вынужденных переселенцев. Согласно информации, Аббасова неоднократно оскорбляла дочь Себахет Мехдиевой, которая учится в 9 классе.

"Почему ты сидишь с мальчиком за одной партой?", - возмущалась директор, приводя в пример моральные ценности и нормы.

С.Мехдиева пожаловалась на директора и сообщила, что С.Аббасова пытается без обоснованных и серьезных причин исключить из школы ее ребенка.

"Моя дочь отличница, ее фото висит на доске почета. Директор без причины придиралась ко всем 20 ученикам этого класса. По этому поводу мой тесть позвонил в марте 2018 года в Министерство образования. С тех пор она объявила нас врагами.

До этого она швырнула в меня документы моего сына, который учился в 5 классе. Она сказала, что вы беженцы, забирай своего сына в школу для вынужденных переселенцев, пусть учится там, здесь у него нет прав на учебу. И я перевела сына в Зангиланскую школу", - рассказала мать.

Напомним, что 4 апреля учащаяся 8-го класса школы №162 в Сабаильском районе Баку в результате падения с третьего этажа получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшая была доставлена в 1 Клиническую городскую больницу. 6 апреля она скончалась.

По данному факту Бакинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.125.

Отметим, что СМИ опубликовали скандальную аудиозапись директора школы, где она поливает грязью семью погибшей.

Али Ибрагимов