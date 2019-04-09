Я не оставлю смерть моей дочери просто так. Я пойду до конца. Мой ребенок был очень чистым. Я не позволю этому директору уничтожать детей других матерей.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на news24.az, сказала мать покойной Элины Гаджиевой Севиль Гаджиева.

По словам Гаджиевой, она собирается подать в суд на директора школы №162 Севиндж Аббасову.

"Я подам на нее в суд. В настоящее время я ожидаю результаты расследования. Я не оставлю это дело просто так. У нее хватило совести прийти ко мне и предложить земельный участок за мое молчание в самом дорогом месте поселка Бадамдар. Я выгнала ее из дома", - сказала она.