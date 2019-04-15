ОАО "Азерсу" заменяет водопроводные линии в части Хатаинского района Баку. Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник эксклюзивно Trend глава пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы.

По его словам, будут заменены все водопроводные линии, которые были построены в советское время и пришли в непригодное состояние.

"Пока вода на территорию Хатаинского района подается по графику - по три часа утром и три - вечером. То есть, пока мы можем подавать воду только почасово. Но, в дальнейшем, после того, как будут полностью завершены эти работы, обновлены водопроводные сети кварталов и зданий, установлены счетчики, появится возможность для создания гидрофорной системы, чтобы круглосуточно обеспечивать жильцов водой".

Джабраиллы добавил, что "Азерсу" не будет демонтировать водяные баки, установленные на крышах зданий: "Этот вопрос не в нашей компетенции. Жильцы вправе сохранить баки после обновления водных линий. На данный момент планируется заменить водопроводные линии в 38 зданиях. Пока вода в них будет подаваться по графику. По завершению этих работ может быть рассмотрен вопрос о круглосуточном режиме водоснабжения".