Утверждено Положение об определении и регулировании лимитов использования коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, природного газа и воды) в бюджетных организациях.

Решение об этом, как передает Day.Az, подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Центральные и местные органы исполнительной власти, а также руководители других бюджетных организаций составляют в течение трех месяцев перечень объектов, находящихся под их контролем (в том числе арендованных), а также объектов, сданных в аренду, и их арендаторов (субарендаторов) должны подготовить список и предоставить в министерство финансов в бумажном или электронном виде.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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