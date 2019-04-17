Кабмин принял важное решение по лимитам коммунальных услуг
17 апреля 2019 09:26 93
Утверждено Положение об определении и регулировании лимитов использования коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, природного газа и воды) в бюджетных организациях.
Решение об этом, как передает Day.Az, подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Центральные и местные органы исполнительной власти, а также руководители других бюджетных организаций составляют в течение трех месяцев перечень объектов, находящихся под их контролем (в том числе арендованных), а также объектов, сданных в аренду, и их арендаторов (субарендаторов) должны подготовить список и предоставить в министерство финансов в бумажном или электронном виде.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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