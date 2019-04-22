Гисмет Мамишев, отец покусанного бешеной собакой в бакинском поселке четырехлетнего ребенка, беспокоится за его здоровье, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend

Мамишев сказал, что, по словам врачей, необходимо выждать 40 дней, чтобы убедиться, что угроза здоровью ребенка миновала.

"Сейчас сын чувствует себя нормально. Но никто не говорит, выздоровеет ли он окончательно. Я не виню врачей. Они делают все необходимое, проводят лечение. Будем надеяться на лучшее", - сказал он.

В связи с бездомными собаками Мамишев обратился к соответствующим структурам. "Как родитель я требую, чтобы были приняты меры в связи с бездомными собаками. Из-за этих собак граждане не могут спокойно ходить по улице. Меня назовут террористом, если я пристрелю этих собак. Если центр города, территория бульвара полны бездомных собак, то представьте, какова ситуация в поселках на окраинах города. Это обязательно надо пресечь, потому что страдают дети", - сказал он.

Мамишев отметил, что вся необходимая помощь от официальных лиц оказывается, добавив, что хочет лишь выздоровления сына. "Кроме Гусейна, у меня еще двое детей, которые ходят в школу. Супруга встречала ребенка, пришедшего из школы, и провожала его на кухню, когда Гусейн был во дворе. Собака перепрыгнула через ограждение, вцепилась ребенку в щеку, и поволокла по земле", - сказал он.

Отметим, что ранее Махаббат Джафаров, лечащий врач четырехлетнего Гусейна, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии Азербайджанского медицинского университета, работающий в отделении челюстно-лицевой хирургии Клинического медицинского центра, сообщил Trend, что укусившая ребенка собака была бешеной. "После нападения на ребенка собака умерла. Сейчас ничего нельзя сказать о заражении ребенка бешенством. Примерно через 40-60 дней он должен будет пройти обследование у инфекционистов", - сказал он.