В судах приостановлено исполнение дел в связи с проблемными кредитами.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра юстиции Азер Джафаров.

По словам Джафарова, идет исполнение поручений, вытекающих из указа Президента Ильхама Алиева в связи с проблемными кредитами.

"В судах не предпринимается каких-либо действий в связи с проблемными кредитами", - сказал он.