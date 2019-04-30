В связи с ремонтными работами с вечера сегодняшнего дня будет ограничено движение автотранспорта на участке дороги в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, от места, известного, как "Баладжарский спуск", до круга.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничения будут действовать до вечера среды, передает Day.Az.

Агентство просит водителей пользоваться альтернативными дорогами.