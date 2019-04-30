Бакинское транспортное агентство сообщило, что с первого мая меняется схема движения сразу 21 автобусного маршрута.

Как сообщает Day.Az, сделано это в связи с тем, что автомобильная дорога от так называемого "Баладжарского спуска" до круга на Бинагадинском шоссе закрывается на ремонт.

В этой связи в схему движения автобусов будут внесены следующие изменения:

- автобусы номер 2, 7A, 13, 14, 29, 37, 59 и 96 будут разворачиваться у экологического поста и возвращаться на Международный автовокзал;



- автобусы номер 114A, 114B, 135, 159 и 170 будут проезжать по шоссе Баку-Сумгайыт не заезжая на Баладжарский круг;



- автобусы номер 130, 142, 117 и 158 будут ездить через территорию так называемой "Шамахинки", и оттуда - в соседние поселки;



- автобусы номер 67, 83 и 92, в случае, когда они двигаются в сторону поселка Биладжари, будут двигаться по улицам Р. Исмайлова и Ю. Гусейнова, минуя Баладжарский круг;



- автобус номер 91 будет двигаться по улицами Г. Сулейманова, Р. Исмайлова и Ю. Гусейнова.

А. Гасымлы