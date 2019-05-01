В Баку эти автобусы будут ездить с опозданием
1 мая 2019 12:48 113
Возможны задержки автобусов, курсирующих на маршрутах №№ 501, 502, 503, 504, 533, 511, 551, 553 и 567, на трассе Баку-Сумгайыт в связи с ограничением движения на Баладжарском спуске. Как передает Day.Az, об этом сообщила в среду Trend глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.
Она напомнила, что движение автотранспорта на спуске до Баладжарского круга ограничено со вчерашнего вечера. "Поэтому автотранспортные средства в качестве альтернативной дороги едут через Хырдаланский круг, и на трассе Баку-Сумгайыт могут возникать временные заторы", - сказала она.
Напомним, что автодвижение в пос. Баладжары ограничено в связи с ремонтными работами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:28 197
Ученые просят льготную ипотеку
10:23 432
В Азербайджане проходит собрание ученых
-
30 Апр. 19:05 12 485
-
30 Апр. 23:14 6 579
-
30 Апр. 22:05 6 213
-
02:31 5 948
-
30 Апр. 13:06 5 877