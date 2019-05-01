Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, умеренный южный ветер. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем - 20-25, в Баку ночью 13-15, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 759 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 45-55 процентов.

Вечером в некоторых горных районах страны ожидаются кратковременные локальные дожди. Возможны грозы, град. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью - 11-16, днем - 27-32, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.