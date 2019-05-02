/society/1116335.html В Баку "Gelandewagen" протаранил 12 автомобилей - ВИДЕО
На одной из парковок в Бинагадинском районе столицы автомобиль марки "Gelandewagen" совершил наезд на другие автомобили.
В Баку "Gelandewagen" протаранил 12 автомобилей - ВИДЕО
На одной из парковок в Бинагадинском районе столицы автомобиль марки "Gelandewagen" совершил наезд на другие автомобили.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws, инцидент зарегистрирован в 6-ом микрорайоне по улице Джавадхана.
Так, водитель автомобиля "Gelandewagen" на большой скорости пытается совершить маневры на парковке. В результате неумелых действий, он протаранил 12 припаркованных рядом автомобилей.
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