На одной из парковок в Бинагадинском районе столицы автомобиль марки "Gelandewagen" совершил наезд на другие автомобили.



Как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws, инцидент зарегистрирован в 6-ом микрорайоне по улице Джавадхана.



Так, водитель автомобиля "Gelandewagen" на большой скорости пытается совершить маневры на парковке. В результате неумелых действий, он протаранил 12 припаркованных рядом автомобилей.



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