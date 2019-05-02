В Баку задержан водитель внедорожника, повредивший несколько автомобилей в Бинагадинском районе.

Водитель, двигаясь на высокой скорости, повредил на ул. Джавадхана в 6-м микрорайоне Баку 12 припаркованных автомобилей.

Как передает Day.Az, заместитель начальника пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде сообщил Modern.az, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, был задержан Сенан Керимов, которому принадлежит автомобиль.

Мансурзаде отметил, что в ходе расследования выяснилось, что водитель был невероятно пьян.

Отметим, что в результате индицента каждому автомобилю, находившемуся на стоянке, был нанесен ущерб в размере не менее 1500-2000 манатов.

Среди разбитых машин были последние модели Land Cruiser, X-Trail, Passat, Range Rover, Mercedes, а также Нива и другие.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента. Позже будет опубликована полная информация.