Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс об административных проступках.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно этим поправкам в стране вводится административное наказание за нарушение законодательства об обременении движимого имущества.

Так, за непредоставление в госреестр сведений об обременении движимого имущества, а также предоставление заведомо ложных или не полных сведений физические лица будут наказываться штрафом в размере 150 манатов.

За те же действия должностных лиц будут наказывать штрафом в размере 700 манатов, а юридических лиц - 2500 манатов.

Должностные лица структуры, ведущей госреестр, за нарушение правил ведения учета движимого имущества будут наказываться штрафом в размере 1000 манатов.

За нераскрытие в предусмотренном законом порядке обременения государственного и муниципального имущества будет применяться штраф в размере 1500 манатов.