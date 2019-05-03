В Баку произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azxeber, в одной из жилых многоэтажек произошла трагедия: 4-летний ребенок выпал из окна восьмого этажа.

По словам очевидцев, ребенок облокотился на установленную на окне сетку, которая продавилась под его весом.

Трагедию запечатлела камера видеонаблюдения.

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