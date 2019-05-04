В Сабаильском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.



Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла поселке Баил Сабаильского района.

Согласно информации, находящийся за рулем автомобиля "ВАЗ 2107" Шахин Мурадов 2009 года рождения нарушил правила дорожного движения, совершив "внезапный поворот", и врезался в проезжавший мимо автомобиль "Hyundai", управляемый Гадиром Мамедовым.

От силы удара 12-летняя Зохра Мурадлы, находившаяся в салоне "ВАЗ 2107", вылетела из окна и попала под колеса автомобиля "Toyota", который ехал позади. "Hyundai" же потерял управление въехал в ограждение Приморского бульвара.

Водитель "ВАЗ 2107" и пассажиры - Шахин Мурадов, его брат Мухаммед Мурадов и сестра Зохра - были доставлены в Клинический медицинский центр №1. Состояние девочки оценивается, как тяжелое. Водитель "Hyundai" и его мать, находившаяся в машине, получили легкие травмы.

По факту ведется расследование.