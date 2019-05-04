В воскресенье в связи с проведением в столице Азербайджана Бакинского марафона 2019 будут внесены изменения в схемы движения некоторых регулярных автобусных маршрутов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, в связи с марафоном будет изменено направление движения регулярных автобусных маршрутов №№1, 2, 4, 13, 21, 30, 32, 36, 38, 46, 49, 60, 62, 175, 184, H1 (Аэропорт - станция метро "28 Мая"). Автодвижение будет перенаправлено на альтернативные улицы, передает Day.Az.