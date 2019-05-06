В Азербайджане распродают автомобили и объекты - ЦЕНЫ ОТ 3000 AZN
Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана четвертого июня проведет очередной аукцион, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет.
На приватизацию будет вынесено 85 объектов госимущества - 22 акционерных общества, 48 малых государственных предприятий, 11 нежилых площадей и четыре транспортных средства.
Выносимые на приватизацию акционерные общества находятся в Агдаше, Сальяне, Барде, Евлахе и других районах.
Предлагаемые к приватизации объекты относятся к промышленной, аграрной, строительной, транспортной и другим сферам.
Из предлагаемых нежилых площадей шесть находятся в Баку, пять - в Сумгайыте.
Кроме того, на торги будут выставлены транспортные средства марок "Nissan Maxima" и "Kia Sportage" 1998-2007 годов выпуска. Предварительная цена составит от 3000 до 5 400 манатов.
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