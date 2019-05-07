В июле этого года в Азербайджан будут доставлены новые вагоны метро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, в целом будет доставлено 6 поездов, состоящих из 30 вагонов, которые соответствуют последним международным стандартам - в них имеются кондиционеры, система микроклимата, современное компьютерное оборудование, места для людей с ограниченными возможностями.

Также Мамедов отметил, что поезда производятся с учетом требований "Бакинского метрополитена".

На вопрос о том, когда старые вагоны будут полностью заменены на новые, Мамедов ответил, что вывоз старых вагонов будет возможен только после завершения периода их эксплуатации.