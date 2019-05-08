Агентство пищевой безопасности расследует видеокадры с купленными в одном из маркетов червивыми сосисками, распространившиеся в СМИ. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на отдел информационного обеспечения и инновационных решений Агентства.

В сообщении говорится, что будут предприняты меры в рамках требований законодательства.

"Общественность будет проинформирован о результатах расследования", - говорится в сообщении.

Отметим, что вчера в СМИ распространилась информация о червивых сосисках, приобретенных в одном из столичных маркетов.

Агентство просит граждан в подобных случаях указывать дату съемок видеокадров, место и название предприятия, а также торговый знак продукта, и сообщать эту информацию, позвонив на номер 1003.