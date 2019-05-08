https://news.day.az/society/1118257.html Сильный пожар на корабле в Баку, много пострадавших
Сильный пожар на корабле в Баку, много пострадавших
На судне "Исрафил Гусейнов" Каспийского морского пароходства произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.
Согласно информации, в результате инцидента пострадали более 10 человек.
Отмечается, что инцидент произошел во время проведения на корабле сварочных работ.
Глава пресс-службы пароходства Мехман Мехтиев сообщил, что трубоукладочное судно "Исрафил Гусейнов" было сдано в аренду корпорации Saipem. На нем работали сотрудники этой компании, сказал Мехтиев, отметив, что поэтому не может дать точных данных о причинах ЧП и количестве пострадавших.
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