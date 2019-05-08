На судне "Исрафил Гусейнов" Каспийского морского пароходства произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Согласно информации, в результате инцидента пострадали более 10 человек.

Отмечается, что инцидент произошел во время проведения на корабле сварочных работ.

Глава пресс-службы пароходства Мехман Мехтиев сообщил, что трубоукладочное судно "Исрафил Гусейнов" было сдано в аренду корпорации Saipem. На нем работали сотрудники этой компании, сказал Мехтиев, отметив, что поэтому не может дать точных данных о причинах ЧП и количестве пострадавших.