https://news.day.az/society/1118276.html В Баку водитель въехал в пешеходов, есть погибший - ВИДЕО В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.
В Баку водитель въехал в пешеходов, есть погибший - ВИДЕО
В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, водитель легкового автомобиля марки "Opel" совершил наезд на пешеходов. Пострадали трое человек.
Один из них позднее скончался в больнице от полученных травм. Двое других пострадавших - брат и племянник умершего - получили ранения различной степени тяжести. Они оба были госпитализированы.
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