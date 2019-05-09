В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, водитель легкового автомобиля марки "Opel" совершил наезд на пешеходов. Пострадали трое человек.

Один из них позднее скончался в больнице от полученных травм. Двое других пострадавших - брат и племянник умершего - получили ранения различной степени тяжести. Они оба были госпитализированы.