В Баку состоялась свадьба пары из Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Baku.ws, 3 дня и 3 ночи (с 4 по 6 мая) в отеле "Bilgah Beach Hotel" отмечалась свадьба, на которой приняли участие гости из США, Индии и ОАЭ.

Сообщается, что на свадьбе Маныша и Бархи (жених и невеста) в общей сложности было потрачено 5 миллионов долларов.

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