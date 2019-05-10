https://news.day.az/society/1118580.html В Баку 3 дня и 3 ночи шла элитная свадьба, потрачено $5 млн. - ФОТО
В Баку 3 дня и 3 ночи шла элитная свадьба, потрачено $5 млн. - ФОТО
В Баку состоялась свадьба пары из Индии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Baku.ws, 3 дня и 3 ночи (с 4 по 6 мая) в отеле "Bilgah Beach Hotel" отмечалась свадьба, на которой приняли участие гости из США, Индии и ОАЭ.
Сообщается, что на свадьбе Маныша и Бархи (жених и невеста) в общей сложности было потрачено 5 миллионов долларов.
Предлагаем вам посмотреть фотографии с мероприятия.
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