12 мая состоится прямая трансляция Государственного экзаменационного центра на странице в Facebook и на канале в YouTube.



Как передает Day.Az со ссылкой на Bakupost, 12 мая состоятся экзамены для абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Как известно, каждый год после проведения экзаменов результаты объявлялись по телевизору, но в связи с тем, что с этого года экзамены проводятся по-новому, привычный формат представления правильных ответов на вопрос и объяснения материлов также нуждаются в переработке.

Поэтому теперь ГЭЦ будет устраивать прямые эфиры в Facebook и Youtube, в ходе которых специалисты центра будут объявлять правильные ответы на вопросы и разъяснять их.

Кроме того зрители смогут отправлять интересующие их вопросы в прямой эфир с помощью отправки комментариев или сообщений на специальный номер в Whatsapp, или на электронный адрес info@dim.gov.az.