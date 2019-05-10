https://news.day.az/society/1118668.html В Азербайджане пойдет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИНОПТИКОВ
В Азербайджане пойдет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИНОПТИКОВ
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупредил об ожидаемых погодных условиях на завтра.
Об этом сообщает Day.Az.
Как отмечается в сообщении, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, ночью возможен ливень, грозы.
В некоторых горных местах пойдет снег.
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