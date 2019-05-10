Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупредил об ожидаемых погодных условиях на завтра.

Об этом сообщает Day.Az.

Как отмечается в сообщении, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, ночью возможен ливень, грозы.

В некоторых горных местах пойдет снег.

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