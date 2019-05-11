https://news.day.az/society/1118853.html Сколько дней будем отдыхать в июне? - НАЗВАНЫ ДАТЫ Длинных каникул не будет.
Сколько дней будем отдыхать в июне? - НАЗВАНЫ ДАТЫ
В Азербайджане в июне будет четыре нерабочих дня.
Как передает Day.Az со ссылкой на metbuat.az, нерабочими днями в июне будут пятое и шестое июня в связи с праздником Рамазан, 15 июня - в связи с Днем национального спасения и 26 июня - в связи с Днем вооруженных сил Азербайджана.
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