На четырех станциях Бакинского метрополитена возникла техническая проблема, сказал в субботу глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, проблема возникла во внутреннем электроснабжении станций метро "Низами", "Эльмляр Академиясы", "Иншаатчылар" и "20 Января": "Это была двухминутная проблема, которая привела к опозданию поездов на этой линии. В настоящее время проблема устранена, и поезда курсируют в соответствии с обычным графиком".

Мамедов добавил, что проблема с электроснабжением коснулась только освещения станций, на путях подача электроэнергии не прекращалась.