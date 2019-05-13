https://news.day.az/society/1119263.html В Баку "скорая" попала в тяжелую аварию
В Баку "скорая" попала в тяжелую аварию
В Гарадагском районе столицы произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в поселке Алят попала в аварию машина скорой медицинской помощи. Все, кто находился в машине, получили тяжелые травмы.
Как сообщили ONA в министерстве здравоохранения, пострадали три человека - один мужчина и две женщины. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Все они доставлены в Центр клинической медицины.
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