В Баку в "Demirçi Plaza" возникла угроза пожара.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в подвале делового центра произошло короткое замыкание, и последовавшее за ним задымление. Люди из здания эвакуированы.

На месте происшествия находятся пожарные. Задымление удалось предотвратить.