https://news.day.az/society/1119600.html Эвакуация в известном бизнес-центре в Баку
Эвакуация в известном бизнес-центре в Баку
В Баку в "Demirçi Plaza" возникла угроза пожара.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в подвале делового центра произошло короткое замыкание, и последовавшее за ним задымление. Люди из здания эвакуированы.
На месте происшествия находятся пожарные. Задымление удалось предотвратить.
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