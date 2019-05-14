Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, будет дутьюго-западный ветер. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем 23-28, в Баку ночью 15-17, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные проливные дожди. Возможны грозы, град. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем 27-32, в горах ночью 7-12, днем 14-19 градусов тепла.