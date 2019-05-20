Сильный ветер и крупный град вызвали ряд повреждений в Загатале.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, 19 мая, начиная с 22:00, на территории Загатальского района наблюдалась нестабильная погода, которая продолжалась более двух часов.

В результате обильного ливня, града и сильных ветров повалились деревья, оборвались линии электропередач и телефонной связи, повреждены автомобили. Сообщается о небольших разрушениях, которые образовались в жилых зданиях, их фасадах и кровлях.

Более 70 процентов района временно осталась без электроснабжения.

В настоящее время члены комиссии министерства по чрезвычайным ситуациям проводят осмотр территорий.