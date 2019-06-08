https://news.day.az/society/1127169.html В Агсу сгорел грузовик - ВИДЕО
В Агсу сгорел грузовик - ВИДЕО
В Агсу сгорел грузовой автомобиль марки Ford.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зарегастрирован на 13-м км автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы.
Двигатель автомобиля, ехавшего из Баку в направлении Исмаиллы, внезапно загорелся.
За рулем транспортного средства с госномером 99 TX 312 находился житель Баку Сардаров Дашгын Рагим оглу 1985 года рождения. Водитель не пострадал, однако грузовик пришел в непригодное состояние.
На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили горящий автомобиль.
Предполагается, что пожар возник из-за короткого замыкания.
По факту ведется расследование.
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