Казалось бы, еще совсем недавно отгремели последние "Мстители" (причем, недавно в самом буквальном смысле этого слова, так как минувший уик-энд ознаменовался четырьмя сеансами расширенной версии "Финала"), но Marvel продолжает радовать своих поклонников новыми релизами. Уже завтра, 4 июля, в Park Cinema Metropark в прокат выходит "Человек-паук: вдали от дома" режиссера Джона Уоттса ("Человек-паук: возвращение домой", "Полицейская тачка", "Клоун"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Роль Питера Паркера исполнил Том Холланд ("Человек-паук: возвращение домой", "Мстители: война бесконечности", "Мстители: финал", "В сердце моря"), Самюэль Л. Джексон ("Криминальное чтиво", "Время убивать", "Робокоп") снова появился в образе Ника Фьюри, а Джейк Джилленхолл ("Послезавтра", "Эверест") сыграл Мистерио. Также в фильме снялись Мариса Томей, Джон Фавро, Зендея и другие.

"Человек-паук: вдали от дома" уже открыл свою кассу стартом продаж в Китае. В выходные лента заработала под 100 000 000 долларов США, а зрители остались в восторге от увиденного зрелища. Таким образом, только в Поднебесной картина выбила практически 2/3 своего бюджета, составляющего 160 000 000 долларов.

Сюжет картины отправляет нас в юность Питера Паркера, который едет на каникулы в Европу. Там он встречается с Ником Фьюри и соглашается помочь ему раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

В формате IMAX азербайджанские зрители смогут увидеть этот фильм только в сети кинотеатров Park Cinema. Но, кроме того, самая технологичная сеть кинотеатров Азербайджана предлагает фанатам "Человека-паука" принять участие на специальной вечеринке, посвященной старту фильма в прокате. Она состоится 4 июля в кинотеатре Park Cinema Metropark, а для того, чтобы принять в ней участие достаточно купить билет на сеанс фильма в зале Dolby Atmos на любую дату. Вечеринка начнется в 19:00.

"Мы уже проводили аналогичную вечеринку на премьере "Мстители: Финал", - сказал пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев. - Гости остались очень довольны. Конечно, и в этот раз мы готовим для участников вечеринки сюрпризы".

Также, по словам Фаталиева, в следующий вторник у каждого посетителя кинотеатра Park Cinema будет возможность купить билет в кино с 50-процентной скидкой. "В нашем кинотеатре функционирует несколько тарифов, которые позволяют приобрести билеты в кино по более низким ценам. Но помимо студенческого и семейного тарифов, по вторникам у нас проводятся "Супер-дни", а это значит, что билет на "Человека-паука" в тот же IMAX будет стоить всего 6,90 маната", - сказал он.

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