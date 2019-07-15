Ровно 25 лет прошло с того момента, как мультфильм "Король Лев" покорил сердца и умы миллионов поклонников по всему миру. Потрясающая режиссура Роджера Эллерса и Роба Минкоффа вкупе с музыкой Элтона Джона и, казалось бы, простой, но в то же время настолько завораживающей историей, позволили "Королю Льву" стать одним из самых кассовых фильмов 1994 года.

В 2016 году "Дисней" объявила, что собирается снимать ремейк "Короля Льва", а режиссером станет Джон Фавро ("Железный человек", "Железный человек-2", "Книга джунглей"). Джеймс Эрл Джонс, как и 25 лет назад, озвучил Муфасу. Актерский состав поражает скоплением звезд: Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсе, Джон Оливер, Чиветел Эджиофор... Мировая премьера фильма уже прошла в Голливуде 9 июля, а в Азербайджане зрители смогут увидеть этот фильм, начиная с 18-го числа, сообщает Day.Az.

"Мы начнем показ "Короля Льва" 18 июля. Всего на этот день у нас запланировано 75 сеансов, в том числе, в залах IMAX, Dolby Atmos, LaseR и VIP", - сказал пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев.

Он также сообщил, что сеть работает над специальным показом "Короля Льва". "18-го числа в кинотеатре Park Cinema Flame Towers пройдет специальная вечеринка, приуроченная к премьере "Короля Льва". Гостей ждут фуршет, музыка, сюрпризы и много всего, что отличает наши специальные показы. Уверен, что это будет незабываемо", - добавил он.

По словам Фаталиева, у Park Cinema уже накопился опыт проведения подобных мероприятий. "Мы стараемся делать наши спецпоказы лучше с каждым разом, и рады, что получаем положительную реакцию от наших гостей", - отметил он.

Для того, чтобы принять участие на вечеринке, которая начнется в 20:00, достаточно купить билет на один из следующих сеансов 18-го числа: 20:40 (Flame Towers, зал Martini), 21:15 (Flame Towers, зал 2), 21:50 (Flame Towers, IMAX). Отметим, что только в Park Cinema зрители смогут увидеть "Короля Льва" в формате IMAX.

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