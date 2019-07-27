Сеть кинотеатров Park Cinema дала старт продажам билетов на фильм "Однажды в Голливуде", который станет девятым для культового режиссера Квентина Тарантино ("Криминальное чтиво", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный").

Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо ("Титаник", "Волк с Уолл-стрит", "Поймай меня, если сможешь"), Брэд Питт ("Бойцовский клуб", "После прочтения сжечь", "Бесславные ублюдки") и Марго Робби ("Терминал", "Волк с Уолл-стрит", "Команда самоубийц"). Дополняют звездный состав Курт Расселл, Аль Пачино, Люк Перри, Дакота Фэннинг и другие.

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Сам Тарантино называет "Однажды в Голливуде" одой любви к Лос-Анджелесу и признается, что работал над сценарием целых пять лет, а дуэт Питта с Ди Каприо характеризует, как "самый волнующий и динамичный в истории Голливуда со времен Роберта Редфорда и Пола Ньюмана". Питту и Ди Каприо настолько понравилось работать вместе, что после премьеры фильма на Каннском фестивале они признались, что хотели бы сняться вместе еще раз.

Кстати, полный сценарий фильма из сыгравших в нем актеров, читали только Питт и Ди Каприо. Они приехали к Тарантино домой, он дал каждому из них по копии сценария, после чего забрал бумаги обратно. Затем актеры получили лишь распечатку своих ролей.

Появление в фильме Аль Пачино, который играет собирательный образ голливудского продюсера, Тарантино объясняет собственным желанием. "Я писал роль Марвина Шварца специально для Аль Пачино, и не видел никого другого", - говорит он.



Купить билеты на сеансы фильма "Однажды в Голливуде" в единственном в Азербайджане зале IMAX зрители могут уже сейчас через сайт сети кинотеатров Park Cinema (www.parkcinema.az) , официальное приложение на iOS и Android, а также в кассах кинотеатра Park Cinema Flame Towers. Отметим, что в сети Park Cinema также действует "Студенческий тариф", а каждый вторник проводятся "Супер дни", когда скидки на цены достигают 50%.

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