В Баку прошел показ фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" - ФОТО
В Park Cinema Metropark прошел пресс-показ фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" с Джейсоном Стэтхемом и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Park Cinema.
Организаторы показа подошли к организации мероприятия оригинально. Пресс-показу предшествовала вечеринка, которая прошла на парковке.
Необычные мероприятия от Park Cinema уже стали приятным дополнением к просмотру фильма, но, кажется, в этот раз организаторы превзошли самих себя: помимо внушительного состава гостей, главным центром притяжения вечеринки стали тюнингованные машины и мотоциклы, рядом с которыми гости фотографировались даже после того, как начался сам фильм.
Сюжет фильма: Люк Хоббс - американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу - британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток.
Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.
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