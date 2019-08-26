Ближайшие недели в азербайджанском кинопрокате пройдут под знаком одного популярнейшего ужастика. Речь идет о фильме "Оно", который снят по мотивам произведения Стивена Кинга о Пеннивайзе - существе, способном принимать различные обличия, и терроризирующем семерых детей на основе их же страхов. То, что не все клоуны - веселые и жизнерадостные, было известно давно, но великий американский писатель сумел поднять "клоун-хоррор" на до сих пор неведомый уровень.

Создатели фильма "Оно-2", который стартует в Park Cinema несколькими сеансами 4 сентября в IMAX и продолжится 5-го числа уже по всей сети, решили напомнить своим зрителям о том, что происходило в первой части. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с 29 августа по 3 сентября "Оно" будет снова показано в IMAX, так что любой, кто хочет освежить в памяти перипетии двухлетней давности, может уже покупать билеты. Онлайн и оффлайн-продажа действительна на оба фильма, билеты можно приобрести в кассах кинотеатра, на официальном сайте, на официальном приложении в iOS и Android, либо позвонив по короткому номеру 119.

Только в сети кинотеатров Park Cinema азербайджанские зрители смогут посмотреть "Оно" и "Оно-2" в формате IMAX. Во вторник же по всей сети проходит традиционная акция "Супер день", когда билеты можно приобрести с 50%-ной скидкой. Каждый понедельник, вторник и среду в Park Cinema Metropark действуют специальные цены (от 3,30 до 5,30 маната за билет в зависимости от формата фильма), также функционируют семейный и студенческие тарифы, позволяющие приобретать билеты со скидкой.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!