https://news.day.az/society/1155458.html Страшная авария в Агджабеди, есть погибший
Страшная авария в Агджабеди, есть погибший
В Агджабеди произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили ONA в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 11 сентября примерно в 11:00 на территории села Гарадолаг Агджабединского района перевернулся автомобиль марки "Toyota", за рулем которого находился житель Саатлинского района Мехди Насиров, передает Day.Az.
Водитель был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
По факту Главным следственным управлением проводится расследование.
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