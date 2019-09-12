В Агджабеди произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили ONA в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 11 сентября примерно в 11:00 на территории села Гарадолаг Агджабединского района перевернулся автомобиль марки "Toyota", за рулем которого находился житель Саатлинского района Мехди Насиров, передает Day.Az.

Водитель был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

По факту Главным следственным управлением проводится расследование.

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