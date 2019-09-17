Сегодня утром в движении нового поезда, направлявшегося со станции "Кероглу" до станции "Улдуз" бакинского метро, возникли проблемы и он остановился в тоннеле, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Начавший через несколько минут движение поезд вновь остановился на станции "Нариманов". В результате ухудшилось самочувствие женщины в одном из вагонов. Бригада "скорой" оказала ей помощь.

Факт подтвердил Trend пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"В час пик пассажир попытался удержать двери одного из вагонов, в результате чего была удалена программа в системе. На ее восстановление требуются 2-3 минуты, поэтому возникли опоздания в движении поездов", - сказал он, добавив, что проблема уже решена.

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