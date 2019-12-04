На дороге, ведущей в бакинский аэропорт, автомобиль сбил сотрудника полиции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль "Toyota Prado" сбил полицейского, который нес службу на участке "Аэропорт-м/с "Кероглу".

На месте происшествия находятся сотрудники дорожной полиции.

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