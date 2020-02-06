В жилом комплексе "Cənnət Park", расположенном в Абшеронском районе Азербайджана, произошел сильный пожар. 

Как передает Day.Az, об этом Yeniavaz.com сообщили жители комплекса и поделились кадрами пожара.

Информации о пострадавших нет.