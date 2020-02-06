https://news.day.az/society/1200491.html В жилом здании в Баку произошел сильный пожар - ВИДЕО
В жилом здании в Баку произошел сильный пожар - ВИДЕО
В жилом комплексе "Cənnət Park", расположенном в Абшеронском районе Азербайджана, произошел сильный пожар.
Как передает Day.Az, об этом Yeniavaz.com сообщили жители комплекса и поделились кадрами пожара.
Информации о пострадавших нет.
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