"Начавшийся ночью снег не создал никаких трудностей для движения транспортных средств по всем дорогам. По данным Центра интеллектуального управления транспортом, гололеда на дорогах нет".

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

В настоящее время на мостах и туннелях наблюдается нормальное движение: "В связи со снегом только ночью на автомагистралях проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зых-аэропорт ограничение скорости по всем полосам снижено до 60 км/ч. Утром лимит скорости был восстановлен. Автобусы работают по привычному графику. Еще раз просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать предел скорости с учетом погодных условий. Также просим пешеходов пользоваться переходами".