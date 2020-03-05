В центре общественного здравоохранения и реформ минздрава Азербайджана прошло очередное собрание в связи с распространившимся в последнее время в мире коронавирусом COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе мероприятия были отмечены целенаправленные меры, принятые в стране для пресечения распространения заболевания, а также профилактические работы, проведенные министерством. Обсужден вопрос расширения мер по медицинскому просвещению среди населения в связи с коронавирусом, а также другими инфекционными заболеваниями.

Как сообщили в четверг Trend в Центре, директор Гахраман Ахвердиев поручил рабочему составу распространять среди населения достоверную информацию в связи с вирусом. Он отметил, что работа должна вестись высокими темпами и соответствовать международным стандартам. Также было подчеркнуто, что на основании рекомендаций ВОЗ Центр разработал и напечатал материалы информационного характера. Планируется распространять эти материалы в учебных заведениях, управлениях и организациях, социальных сетях.

С целью обеспечения широкого доступа к информации, было принято решение создать отдельную информационную базу на портале Центра в связи с коронавирусом, и разместить там вышеупомянутые материалы.