Коронавирус в Азербайджане распространяется в геометрической прогрессии

Сегодня в Азербайджане наблюдается геометрический рост числа коронавирусных инфекций.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на главу пресс-службы Кабинета Министров Ибрагима Мамедова.

"Пока продолжается эта тенденция, это значит, что мы движемся в негативном направлении. До тех пор, пока не увидим, что инфекция достигла своего пика и заражаемость более не растет, по крайней мере, остается стабильной", - заявил Мамедов.

Пресс-секретарь Кабинета министров сказал, что если все будут следовать установленным правилам, пойдет процесс снижения заболеваемости. "Мы надеемся, что в течение установленного до 20 апреля карантинного режима и у нас наступит поворотный момент. После наступления перелома эти ограничения могут быть постепенно ослаблены", - добавил он.