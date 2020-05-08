https://news.day.az/society/1233168.html Обнародована себестоимость перевозки одного пассажира в Бакинском метрополитене
Обнародована себестоимость перевозки одного пассажира в Бакинском метрополитене
Названа себестоимость перевозки одного пассажира в Бакинском метрополитене.
Как сообщает Day.Az, в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов сказал, что если раньше перевозка одного пассажира обходилась ЗАО в 0,49 маната, то теперь эта цифра равна 0,52 маната.
"Себестоимость перевозки пассажира в зависимости от различных факторов может меняться между 0,48 - 0,56 маната", - уточнил Гусейнов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре