Скончался первый президент Намибии Сэм Нуйома

В возрасте 95 лет в больнице Виндхука скончался Сэм Нуйома, первый президент независимой Намибии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил на странице администрации президента Намибии в Facebook нынешний глава государства Нанголо Мбумба.

"С огромной печалью и скорбью я сообщаю, что сегодня утром, 9 февраля 2025 года, намибийский народ, наши африканские братья и сёстры, а также весь мир узнали о кончине первого президента Республики Намибия и основателя нации Сэма Шафиишуны Нуйомы. Этот великий борец за свободу и лидер нашей революции находился под медицинским наблюдением, но, к сожалению, не смог побороть болезнь", - говорится в заявлении.

Сэм Нуйома в 1960 году стал одним из основателей Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО) - национально-освободительного движения, которое привело страну в 1990 году к независимости от расистской ЮАР. Был президентом в 1990-2005 годах.