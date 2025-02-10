Полицейская операция в Барде

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан ранее судимый Агахан Сабиров.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД).

Сообщается, что на месте его проживания было обнаружено более 3 килограммов опиума. В ходе допроса задержанный сообщил, что приобретал наркотики с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении А.Сабирова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.