https://news.day.az/society/1729067.html Полицейская операция в Барде - ВИДЕО В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан ранее судимый Агахан Сабиров. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД).
Полицейская операция в Барде - ВИДЕО
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан ранее судимый Агахан Сабиров.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД).
Сообщается, что на месте его проживания было обнаружено более 3 килограммов опиума. В ходе допроса задержанный сообщил, что приобретал наркотики с целью сбыта.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении А.Сабирова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.
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