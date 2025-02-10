В скольких муниципалитетах Азербайджана выявили факты незаконных действий?

Учитывая интенсивность поступивших обращений, а также характер и результаты анализа данных о муниципалитетах, за последние 5 лет в деятельности 158 муниципальных образований были выявлены признаки преступлений. В 2020 году - 23, в 2021 году - 27, в 2022 году - 27, в 2023 году - 30, а в 2024 году - 51 муниципалитет, в отношении которых собранные документы были направлены в следственные органы для правовой оценки.

Как сообщает Day.Az, эта информация нашла свое отражение в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов (на 2024 год), который обсуждался сегодня на заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В течение 2024 года были приняты меры административного контроля для эффективного использования средств местного бюджета, обеспечения законности и прозрачности в сфере управления муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), а также для предупреждения случаев, способствующих коррупции и другим правонарушениям.

Так, в ходе проведенных расследований в 51 случае (30 в 2023 году) были выявлены серьезные нарушения, собранные документы были направлены в соответствующие следственные органы для правовой оценки. По 21 из этих материалов (в 2023 году - 15) возбуждено уголовное дело.

Отметим, что по закону "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", административный контроль за деятельностью муниципалитетов осуществляет соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики.

Согласно указу Президента Азербайджанской Республики о применении закона "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 3.1 данного закона, осуществляет министерство юстиции Азербайджанской Республики.