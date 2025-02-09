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47-летний житель Баку стал жертвой угарного газа

В Баку от отравления угарным газом скончался 47-летний мужчина. Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", это произошло вчера в Бинагадинском районе. Так, Бабаев Эльгюн Джарулла оглу, 1978 года рождения, скончался от отравления угарным газом в ванной комнате. По данному факту прокуратура Бинагадинского района проводит расследование.