47-летний житель Баку стал жертвой угарного газа

В Баку от отравления угарным газом скончался 47-летний мужчина. 

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", это произошло вчера в Бинагадинском районе. 

Так, Бабаев Эльгюн Джарулла оглу, 1978 года рождения, скончался от отравления угарным газом в ванной комнате. 

По данному факту прокуратура Бинагадинского района проводит расследование.