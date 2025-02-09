https://news.day.az/society/1728946.html 47-летний житель Баку стал жертвой угарного газа В Баку от отравления угарным газом скончался 47-летний мужчина. Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", это произошло вчера в Бинагадинском районе. Так, Бабаев Эльгюн Джарулла оглу, 1978 года рождения, скончался от отравления угарным газом в ванной комнате. По данному факту прокуратура Бинагадинского района проводит расследование.
47-летний житель Баку стал жертвой угарного газа
В Баку от отравления угарным газом скончался 47-летний мужчина.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", это произошло вчера в Бинагадинском районе.
Так, Бабаев Эльгюн Джарулла оглу, 1978 года рождения, скончался от отравления угарным газом в ванной комнате.
По данному факту прокуратура Бинагадинского района проводит расследование.
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