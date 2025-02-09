https://news.day.az/world/1728972.html В Германии мужчина открыл огонь по полицейским В Гамбурге мужчина начал стрелять по сотрудникам полиции. Об этом сообщила немецкая газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным издания, полицейские на железнодорожной станции в районе Нойграбен обратили внимание на группу людей, которые, предположительно, грабили человека.
В Германии мужчина открыл огонь по полицейским
В Гамбурге мужчина начал стрелять по сотрудникам полиции. Об этом сообщила немецкая газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, полицейские на железнодорожной станции в районе Нойграбен обратили внимание на группу людей, которые, предположительно, грабили человека. Полицейские подошли к ним, после чего неизвестные разбежались.
Один из злоумышленников во время бегства выстрелил по полицейским.
В результате стрельбы никто не пострадал. На станции приостанавливали движение, а полиция начала операцию по поимке стрелявшего мужчины. Через три часа его задержали.
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